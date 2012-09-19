Ющенко рассказал, кто ему дает деньги на предвыборную кампанию

{1-} Лидер партии «Наша Украина», третий президент (2005-2010) Украины Виктор Ющенко назвал источники финансирования возглавляемой им партии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Ровно 19 сентября, сообщает Ukranews.

«Ющенко можно купить только одним – национальным интересом. Нас финансирует ряд предприятий аграрного сектора», - сказал он.

При этом он не назвал эти предприятия, опасаясь за их возможное преследование.

«Есть диалог с производителем, с национальным бизнесом. Но я не могу погубить людей, стоящих возле меня», - заметил Ющенко.

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