Ющенко рассказал, кто ему дает деньги на предвыборную кампанию

{1-} Лидер партии «Наша Украина», третий президент (2005-2010) Украины Виктор Ющенко назвал источники финансирования возглавляемой им партии.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Ровно 19 сентября, сообщает Ukranews.
«Ющенко можно купить только одним – национальным интересом. Нас финансирует ряд предприятий аграрного сектора», - сказал он.
При этом он не назвал эти предприятия, опасаясь за их возможное преследование.
«Есть диалог с производителем, с национальным бизнесом. Но я не могу погубить людей, стоящих возле меня», - заметил Ющенко.
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