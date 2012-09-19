Стали известны подробности нападения на бютовца в Харькове

{1-} Стали известны подробности инцидента, который произошел сегодня вечером в Харькове. Заслуженного экономиста Украины, кандидата в нардепы от «Батьківщини» по округу №169 Александра Кирша облили зелёнкой во время встречи с избирателями.

Это произошло около 18:00 возле дома по улице Астрономической, 35-б, сообщает «Медиапорт».

Пока Кирш в карете «скорой» помощи добирался в больницу, о подробностях происшествия рассказал помощник кандидата Филипп Гармаш.

«Кирш проводил встречу в посёлке Жуковского с избирателями. Сначала, в 16:00, встреча была возле школы на улице Академика Проскуры. К середине встречи подошёл человек спортивного телосложения, в майке, и начал снимать происходящее на мобильный телефон. Всё прошло нормально, мы отправились на встречу с избирателями по следующему адресу — во двор дома Астрономическая,35-б. Когда мы приехали, этот человек уже был там, правда, переодет в спортивный костюм. Он сделал несколько звонков, после чего подошли два молодых человека со стаканами из «Макдональдса», немножко постояли, а потом сняли крышки со стаканов и плеснули в Кирша два стакана зелёнки. Причём, попали не только в него, а и в людей, которые пришли. И после этого они убежали в разные стороны, а товарищ с телефоном постоял и ушёл. Вызвали милицию и скорую», — рассказал очевидец.

Милиционеры, которые приехали на место происшествия, нашли стаканы, из которых в кандидата плеснули зелёнку.

«Взяли стаканы, там должны быть отпечатки пальцев, опросили всех. Александру Киршу зелёнка попала в глаз. Его отвезли в больницу, врач сказал, ожог», — сообщил помощник кандидата.

Встречу организаторы снимали на видео. Помощник кандидата не исключает, что камера зафиксировала лица нападающих.

фото: 5nizza.kharkov.ua

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