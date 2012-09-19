Партия Ющенко может попасть в Раду - опрос

{1-} В результате парламентских выборов в Верховную Раду попадают 4 партии, еще 3 – очень близки к тому, чтобы туда пройти. Большинство электоральных симпатий - у Партии регионов, а партия Виктора Ющенко - «Наша Украина» впервые с начала выборов близка к прохождению в парламент.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения населения Украины, проведенного компанией DEFgroup в период с 05 до 15 сентября 2012 года, сообщает «Интерфакс-Украина».

Готовность респондентов участвовать в выборах в октябре 2012:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, свою готовность принять в них участие высказали около 70% респондентов. 16% населения Украины не примут участия в выборах и еще 15% на сегодняшний день не определились относительно участия в выборах.

Рейтинги основных политических сил:

Если бы выборы в ВР Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 5-процентный барьер прошли бы четыре политические силы. Лидером является Партия регионов, рейтинг которой составляет 23,2% среди всех респондентов и 27,5% среди тех, кто примет участие в выборах.

ВО «Батьківщина» отстает от Партии регионов на 6-7% с рейтингом 16,5% среди всех респондентов и 21,5 среди тех, кто примет участие в выборах.

На третьем месте - партия «УДАР Виталия Кличко» с рейтингом 10,5% и 12,0%, соответственно.

Коммунистическая партия Украины набирает на сегодняшний день 8,3% и 10,2%, соответственно.

ВО «Свобода», партия «Украина - Вперед!» и партия «Наша Украина» на сегодняшний день имеют 4,2%, 3,6% и 3,0%, соответственно (среди всех респондентов) и 5,1%, 4,3% и 3,6% среди тех, кто примет участие в выборах.

Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины. Опрошенные респонденты представляют взрослое население Украины старше 18 лет. Объем выборки составил 2200 респондентов. Погрешность выборки составляет 2,5%.

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