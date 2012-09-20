США пригрозили Украине серьезными санкциями за заключенную Тимошенко

{1-}Комитет по иностранным делам Сената США принял резолюцию, в которой призвал освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и запретить выдачу виз лицам, причастным к ее заключению.

Проект резолюции от сенатора Джеймса Инхофа в соавторстве с представителем большинства в Сенате США сенатором Диком Дурбином с призывом освободить из заключения Тимошенко сенат принял единогласно, пишет Интерфакс-Украина.

В тексте резолюции сказано: "Комитет Сената США осуждает действия Администрации Президента Виктора Януковича, направленные на политически мотивированное заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко".

Согласно резолюции, комитет призывает администрацию Януковича немедленно освободить Тимошенко и других политических заключенных, а также просит Государственный департамент США и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "оказывать объединенное многостороннее дипломатическое давление на Президента Януковича, чтобы освободить Тимошенко".

Также комитет призывает Госдеп США выдать запрет на выдачу виз тем, "кто ответственен за заключение Тимошенко и плохое обращение с ней".

"Эта резолюция решительно и очевидно обращена к правительству Украины: выборочному судебному преследованию политических оппонентов нет места в демократическом обществе. Экс-премьер Тимошенко должна быть немедленно освобождена", - сказал Дурбин.

"Резолюция является дополнением к международному анализу и протестам по поводу нарушений, которые сейчас происходят в Украине, подтверждая при этом прочную поддержку сената Тимошенко и политических заключенных во всем мире", - указывается в документе.

Фото: tsn.ua

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