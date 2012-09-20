Бунт в американской тюрьме: ранены 11 заключенных

{1-}В США во время бунта в калифорнийской тюрьме одиннадцать человек получили ранения.

По словам представителей управления исправительных учреждений Калифорнии, беспорядки в тюрьме максимально строгого режима, расположенной около города Фолсом (Folsom), начались после 11:00 по местному времени. В ходе бунта десять заключенных получили колото-резаные ранения, а также ушибы, еще один был ранен из огнестрельного оружия, которое были вынуждены применить охранники тюрьмы, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Точное число заключенных, участвовавших в бунте, а также причины беспорядков, пока не установлены, добавили представители управления исправительных учреждений Калифорнии.

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В декабре 2011 года в результате бунта заключенных в этой же тюрьме ранения получили 11 заключенных и один охранник. Тогда в беспорядках, вспыхнувших во дворе для занятий спортом, участвовали около 150 заключенных.

Тюрьма максимально строгого режима, носящая официальное название California State Prison, Sacramento (SAC), также известна как Новый Фолсом. Это исправительное заведение было открыто в 1986 году рядом с тюрьмой Фолсом - одной из старейших в Калифорнии.

В Новом Фолсоме, рассчитанном на 2,8 тысячи заключенных, содержатся около 3,1 тысячи человек. В этой тюрьме отбывают наказание преступники, приговоренные к длительным тюремным срокам.

фото с сайта управления исправительными учреждениями Калифорнии

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