Актриса из "Невинности мусульман" потребовала убрать фильм с YouTube

{1-}Актриса Синди Ли Гарсиа (Cindy Lee Garcia), участвовавшая в съемках фильма «Невинность мусульман», пытается через суд добиться удаления скандального видеоролика с YouTube. Гарсиа, 19 сентября, подала иск в суд Лос-Анджелеса.

Актриса заявляет, что стала жертвой обмана со стороны создателя «Невинности мусульман» Накулы Бэссли Накулы, и до последнего момента не подозревала, что снимается в фильме, оскорбляющем пророка Мухаммеда. В предоставленном ей сценарии, по словам актрисы, пророк Мухаммед не упоминался, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

В исковом заявлении Гарсиа утверждает, что после того, как «Невинность мусульман» привлекла внимание общественности, ей неоднократно угрожали физической расправой, и теперь не может навещать своих внуков. Кроме того, актриса указывает, что история с «Невинностью мусульман» нанесла ущерб ее профессиональной репутации и причинила моральные страдания.

Актриса просит суд привлечь к ответственности Накулу Бэссли Накулу и заставить YouTube удалить «Невинность мусульман». YouTube и владелец видеохостинга — компания Google — указаны в иске Гарсиа в качестве соответчиков.

«Этот иск не пытается оспорить Первую поправку к Конституции и право американцев говорить то, что они думают. — заявил адвокат Крис Армента (Cris Armenta), представляющий интересы актрисы. — Мы лишь просим убрать из интернета материал оскорбительного содержания».

Google и YouTube на письмо AP с просьбой прокомментировать иск актрисы пока не ответили. Ранее Google согласился заблокировать доступ к «Невинности мусульман» в странах, где ролик был признан нарушающим местные законы, но отказался удалить его с YouTube.

Напомним, трейлер к фильму «Невинность мусульман», содержащий оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, спровоцировал массовые антиамериканские выступления в странах, где большинство населения исповедует ислам.

Фото: кадр из фильма "Невинность мусульман"

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