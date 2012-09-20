Власть назвала подкуп избирателей «мелким нарушением»

20 сентября 2012, 08:28

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Зафиксированные властью нарушения избирательного законодательства, не повлияют на результат голосования.

Об этом первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил 19 сентября на заседании Совета регионов, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Задержание активистов, проблемы с агитацией, подкуп избирателей — есть достаточно большое количество мелких нарушений, которые можно легко "урегулировать" на местном уровне. Получив эти сигналы, мы уже дали три правительственных поручения",— заявил он.

Термин "мелкие нарушения" привел к недопониманию между первым вице-премьером и журналистами, попросившими уточнить, действительно ли подкуп избирателей является незначительным проступком. Валерий Хорошковский вначале отметил, что имел в виду "мелкий подкуп", а затем предпочел и вовсе отказаться от данной характеристики. "Это точно не мелкое нарушение. Это крайне негативное явление, и оно имеет наибольшую распространенность в мажоритарных округах. Тем не менее, это нарушение не влияет на общий ход выборов",— пояснил он.

Не считается нарушением, по мнению Хорошковского, и технология массового использования открепительных талонов.

"Это не нарушение, это проблема, и проблема законодательная. Президент дал поручение изучить и решить ее на уровне Центризбиркома, если это возможно",— сообщил первый вице-премьер.

В то же время председательствующий на заседании Президент Янукович разъяснил главам обладминистраций, что нужно не агитировать людей, а информировать их о событиях в стране и в мире.

"Ни один политический сезон не приносил людям радости. Популизм и откровенная ложь только травят им душу. Поэтому я просил бы вас информировать, подчеркиваю, информировать людей о событиях в стране и в мире,— заявил глава государства, отклонившись от заготовленной для него речи, а затем подытожил свою тираду: — То есть агитировать не нужно".

Как ранее писал Главред, 13 сентября Центризбирком ужесточил правила оформления открепительных талонов. Отныне избиратель должен предоставить документ, подтверждающий необходимость изменения места голосования. Это может быть справка из медицинского учреждения, с места работы, а также документ, подтверждающий место жительства избирателя.

Данное постановление не предусматривает отмену института изменения места голосования. ЦИК лишь устанавливает более жесткие требования по мотивации и признанию обоснованными заявлений избирателей относительно изменения места голосования.

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