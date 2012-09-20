Закон о клевете ударил по имиджу Украины - евродепутат

{1-}Криминализация клеветы угрожает свободе слова в Украине.

Об этом заявил председатель делегации Европарламента по связям с Украиной

Павел Коваль (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша), передает УНИАН.

«До последнего времени Украина имела самый высокий уровень свободы СМИ среди стран СНГ. Угроза заключением за клевету может серьезно угрожать этой позиции», - сказал евродепутат.

«Возобновление очень сурового закона может угрожать свободе слова. Журналисты будут бояться критиковать политиков, бизнесменов, чиновников. Это имеет особое значение в контексте последнего давления на телеканал TBi”, - сказал Коваль.

Как председатель делегации по связям с Украиной он подчеркнул, что в очередной раз имидж Украины пострадал накануне парламентских выборов. «Юлия Тимошенко и Юрий Луценко в тюрьме, давление на TBі и теперь усиление закона. Общественному мнению будет сложно поверить, что это делается в интересах страны, а не в интересах правящей власти. Что касается европейских институтов, то это - четкий мессидж, что украинская власть намерена усилить свой контроль над СМИ, - отметил Коваль.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада одобрила в первом чтении проект закона, который предусматривает криминализацию клеветы. Новый проект предусматривает, что клевета может караться лишением свободы сроком до 3 лет.

фото: ukrslovo.org.ua

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