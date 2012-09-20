Озеро под Киевом кишит кишечной палочкой, чиновники уверяют, что все чисто

Под Киевом в озере Святошинского лесничества возле пгт Коцюбинское содержимое лактозопозитивних кишечных палочек превышает допустимые нормы в два раза. В городской санитарно-эпидемиологической станции утверждают - водоем кишит кишечной палочкой, а областная уверяет - вода здесь безопасная, сообщает ТСН.

У озера формально два владельцы - город Киев и Киевская область. Показательно, что и взгляды на его безопасность тоже разнятся. Столичные санитарные службы еще в начале лета заявили - вода здесь кишит кишечной палочкой. Киевлянам приказали в воду не лезть. Потому что глотнешь и получишь расстройство желудка, а то и дизентерию, пневмонию, проблемы с почками и сосудами.

Между тем, в поселковом совете Коцюбинского заверяли, что водоем, мол, летом упорядочили. Поэтому в августе торжественно открыли зону отдыха. Что вода чистая, жителям поселка доказывала областная санстанция. Соответствующий документ появился на официальном сайте поселка.

"Я думаю, это сплетни", - сказал о загрязнении поселковый голова летом. Сейчас он в отпуске. Подчиненные интервью не дают, но уверяют, что после информации о загрязнении за озером следят еще пристальнее. Водоем, мол, регулярно проверяла областная СЭС. Выводы идентичны летним - вода чистая.

Лесники, на чьей территории озеро, говорят, что озеро завалено мусором.

Руководитель отдела лесного хозяйства Владимир Исык рассказывает: "Мы давали запрос в СЕС, чтобы узнать можно ли здесь плавать. Вывод - негативный".

Еще одну проверку провела и прокуратура. Содержимое лактопозитивных кишечных палочек в 5 раз превышает норму.

В свою очередь главный санврач святошинского района Сергей Пастушенко заявил: "Мы делали дважды анализ - последний на прошлой неделе. Количество уменьшилось, но до нормы - не дотянуло", - сказал он.

фото;видео: tsn.ua

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