Россия согласилась, что Superjet -100 разбили пилоты, но интрига остается

20 сентября 2012, 09:30

{1-}На днях индонезийские специалисты, завершив расследование катастрофы новейшего российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), начали согласовывать его итоги с заинтересованными сторонами. Россия первой расписалась в вине экипажа: соответствующий протокол, где причиной крушения назван именно человеческий фактор, подписали накануне замминистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь и его коллеги.

Это была простая формальность - в мае представители Минпрома уже подписывали абсолютно идентичный документ. Разница лишь в "статусе" - тогда протокол был промежуточным, теперь же он – окончательный, пишет "Коммерсантъ".

Однако, еще остается главная интрига расследования, и разрешится она, вероятно, не раньше октября. К этому сроку протокол должны согласовать с производителями двигателей SSJ-100 и его навигационных систем, которые находятся, соответственно, во Франции и США.

Российский чиновник еще перед вылетом в Индонезию 12 сентября заявил, что до публикации официального отчета говорить о причинах крушения суперлайнера некорректно, но одно можно утверждать уже сегодня: до столкновения с горой самолет был исправен. "К самолету ни у нас, ни у индонезийцев вопросов нет. В любом случае причина катастрофы - это человеческий фактор", - подчеркнул тогда замминистра.

Интрига же в том, попадут ли в окончательный отчет индонезийских специалистов доводы российской стороны, которая не исключает вины индонезийского диспетчера. По их версии, диспетчер необоснованно разрешил экипажу SSJ-100 снизиться до опасной высоты 6 тысяч футов (1800 метров), а затем из-за большой занятости не отследил роковой разворот лайнера в сторону гор.

Российские эксперты, официально не участвующие в расследовании, признают, что Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии, согласно международным правилам, может включить их доводы в свой отчет или проигнорировать их без объяснения причин. Как поступит комитет - станет ясно из текста окончательного отчета, который будет опубликован после согласования со всеми сторонами в конце октября.

Вместе с тем еще в июне индонезийская сторона недвусмысленно дала понять, что российский экипаж SSJ-100 был недостаточно подготовлен к полетам в горной местности. Российские эксперты тогда не согласились с тем, что ответственность за катастрофу списывают исключительно на пилотов, не учитывая действий диспетчера. Таким образом, главным предметом дискуссий между Индонезией и Россией все это время остаются не причины крушения, а способствовавшие трагедии факторы.

Напомним, Sukhoi Superjet 100, совершавший 9 мая показательный полет в Джакарте, врезался в практически отвесный склон горы Салак. На борту находилось 45 человек: Все они погибли.

фото: facebook.com@Tri Sugiarto

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