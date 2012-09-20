Договор о зоне свободной торговли в СНГ вступил в силу

{1-}Сегодня, 20 сентября, вступил в силу договор о зоне свободной торговли в СНГ.

Как отмечается в тексте документа, договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что третьей страной, ратифицировавшей договор о зоне свободной торговли в СНГ, стала Украина. В итоге с 20 сентября он вступил в силу для трех государств - для Украины, а также для России и Белоруссии, ратифицировавших документ до нее.

В договоре также уточняется, что "в отношениях между сторонами, выполнившими внутригосударственные процедуры позднее, настоящий договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов". Поэтому для еще одной страны-члена СНГ - Армении, которая также уже ратифицировала договор, он вступит в силу 17 октября.

Еще четыре государства, присоединившихся к соглашению (Казахстан, Киргизстан, Молдова и Таджикистан), пока внутригосударственных процедур не выполнили.

Напомним, положения статей нового договора базируются на нормах и правилах ВТО. В нем зафиксированы все существующие изъятия из режима свободной торговли и закреплена договоренность о нерасширении перечня и неувеличении ставок пошлин, а также зафиксированы даты отмены существующих на сегодня изъятий из режима свободной торговли по импорту.

В течение полугода после вступления договора в силу его участники приступят к переговорам по поэтапной отмене экспортных пошлин. Согласно договору сокращается количество действующих соглашений (многосторонних и двусторонних), которыми руководствуются государства СНГ. Помимо этого в документе прописан механизм разрешения споров в соответствии с процедурами ВТО, определен порядок решения ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Договор открыт для присоединения других стран.

Фото: tsn.ua

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