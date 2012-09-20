Граждане Украины вошли в пятерку самых бедных

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Украинцы – одни из самых бедных в мире, их собственность в денежной форме, по состоянию на 2011 год, составила 928 евро (не считая денег, потраченных на кредиты). Это позволило нашей стране занять 49-ю строчку среди 52 стран, чей ВВП вместе составляет 90% общего мирового ВВП.

Такие данные обнародовала немецкая страховая компания Allianz в своем последнем Отчете "мировое богатство 2012 года", сообщает Тиждень.

По данным компании, беднее украинцев только граждане Индонезии (467 евро), Казахстана (539 евро) и Индии (643 евро).

Самыми богатыми являются швейцарцы – собственность одного гражданина (без учета потребительских кредитов) в 2011 году в среднем составила 138 тыс. евро. На второй строчке японцы с 93 тыс. евро, на третьем – США (90,4 тыс. евро), на четвертой – Бельгия (68,5 тыс. евро), на пятой – Голландия (евро 61,3 тыс).

В Литве доходы граждан в прошлом году составили 1,4 тыс. евро, в России – 1,55 тыс. евро, в Колумбии – 1,56 тыс. евро, в Турции – 66 тыс. евро.

Как ранее писал Главред, украинские миллионеры множатся со скоростью 6% или 1 500 новых миллионеров в год.

В настоящее время в Украине насчитывается около 30 тысяч человек, каждый из которых имеет более чем $ 100 тысяч ликвидных активов, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты исследования Wealth Management Ukraine 2012.

Кроме того, по данным рейтинга Forbes, по состоянию на апрель 2012 общий доход 100 самых богатых украинцев превышает $54 млрд, тогда как в активах 200 самых богатых людей США находится примерно $58,2 млрд.

фото: mrpensioner.livejournal.com

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