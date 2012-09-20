Порошенко рассказал, когда уйдет из правительства

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Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко в случае его избрания в Верховную Раду может остаться работать в Кабмине, если правительство поддержит его программу возрождения экономики Украины.
Об этом он заявил в интервью КоммерсантЪ.Украина, отвечая на вопрос, оставит ли он министерство ради кресла депутата.
«Нынешняя ситуация в стране требует серьезных и решительных действий. Выборы мешают решению этих проблем, поскольку приводят к преступному промедлению. Если моя программа возрождения национальной экономики найдет поддержку, будем обсуждать. Если нет – буду защищать ее в другом месте».
«Но в любом случае я буду действовать, опираясь на закон», – добавил министр.
Как ранее писал Главред, Петр Порошенко баллотируется в Верховную Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу № 12 в Винницкой области.
Кроме того, в Винницкой области по округу № 16 кандидатом зарегистрирован отец министра экономического развития Алексей Порошенко.
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