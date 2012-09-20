Москва считает, что российские взяточники по сравнению с украинскими - ангелы

{1-}В Москве считают, что мировые рейтинги коррупции необъективны, а ситуация со взятками в Украине куда хуже, чем в России.

Об этом рассказал глава администрации президента РФ, глава президиума президентского совета по противодействию коррупции Сергей Иванов, передает РИА Новости.

Иванов, приводя аргументы, упомянул в негативном свете Украину, где, по его данным, ситуация с коррупцией обстоит еще хуже, чем в РФ. Иванов заметил, что ему приходилось встречаться с крупными бизнесменами, которым, например, приходится инвестировать в Украину.

"Они говорили мне, что это кошмар, что вы ангелы по сравнению с тем, что происходит в Украине", - поделился он своими наблюдениями.

Так что "не надо возмущаться и не надо делать из этого трагедии. Все рейтинги субъективны", - сказал Иванов на совещании с представителями общественных объединений, занимающихся вопросами противодействия коррупции.

В качестве еще одного примера он привел некий международный рейтинг предпринимательского климата в России, в котором говорилось, что предпринимателям для регистрации бизнеса в РФ требуется 20 дней.

После этого, глава ФНС, по словам Иванова, встречался с этими экспертами, преимущественно представителями стран Восточной Европы, и лично вместе с ними прошел все эти процедуры.

"Получилось два дня, рейтинг поменяли", - рассказал Иванов, еще раз обратив внимание на субъективность такого рода индексов.

фото: 2000.com.ua

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