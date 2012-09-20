Янукович и Коморовский начали встречу «с глазу на глаз»

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В Киеве началась встреча Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским в формате «с глазу на глаз».

После личной встречи Президентов начнутся украинско-польские переговоры в расширенном составе, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров будут затронуты вопросы развития человеческих контактов и продолжения процесса примирения и единения между украинским и польским народами.

Особое внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, в частности, завершению подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и созданию зоны свободной торговли с ЕС.

Президенты Украины и Польши примут участие в работе ХІ Экономического форума «Украина – Польша», а также в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий на территории Национально-культурного заповедника «Быковнянские могилы».

Ка ранее писал Главред, польский Президент пробудет в Украине с государственным визитом 20-21 сентября. В ходе визита будут обсуждены пути дальнейшего развития стратегического партнерства Украины и Польши, в частности, углубление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах.

фото: president.gov.ua

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