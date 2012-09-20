Регионалы призвали "слушать и петь" на родном русском языке

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Партия регионов, в ходе предвыборной кампании выпустила диск под названием «Слушаем и поем на родном языке!»

На диске – записи песен на русском языке в исполнении Софии Ротару, Евгения Мартынова, Льва Лещенко, Леонида Утесова, Людмилы Зыкиной и других, сообщает Главком.

Диск, судя по всему, предназначен для распространения среди избирателей, поскольку оформлен с использованием фирменной бело-голубой символики партии власти.

Примечательно, что для оформления диска Партия регионов использовала то же изображение «счастливой семьи», что и на плакатах «От стабильности – к благосостоянию».

Как ранее писал Главред, на фотографии «счастливой семьи» изображены вовсе не украинцы. Фотография для борда и диска куплена у Shutterstock, а подписанный релиз этой модели хранится в главном офисе компании Shutterstock Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA. Обошлась «большая семья с детьми в доме» Партии регионов в 100 долларов за скачивание с сайта www.shutterstock.com одного изображения любого формата.

фото: glavcom.ua

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