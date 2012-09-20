Левински за 12 миллионов расскажет об оргиях Билла Клинтона

{1-}

Знаменитая Моника Левински, связь с которой едва не привела президента США Билла Клинтона к импичменту, ищет издателя для книги о своем скандальном прошлом. За свои откровения Левински просит 12 миллионов долларов.

По мнению экспертов, окрестивших мемуары "книгой, в которой будет рассказано все", выход книги выгоден самому Клинтону, поскольку подогреет интерес к его персоне, пишет The New York Post.

Кроме того, политологи не исключают, что весть о мемуарах Левински обрекает на поражение соперника Обамы в президентской гонке Митта Ромни, ведь Клинтон находится на очередном пике популярности после речи в поддержку Барака Обамы на выборах главы государства: "Скандал на самом деле работает в пользу кандидата иногда".

В то же время, новость о возможном выходе книги-разоблачения вызывает у американцев больший интерес, чем сами мемуары Левински. Почти 50% проголосовавших ответили, что не будут читать ее откровения, и лишь 36% думают, что прочтут.

Напомним, в 1997 году Моника Левински рассказала общественности о своем любовном приключении с Биллом Клинтоном, которое началось еще в 1995 году. В 1998 году бывшая стажерка Белого дома представила свое платье, в котором она была во время встречи с президентом в Овальном кабинете 27 февраля 1997 года (на платье после встречи остались недвусмысленные следы), и согласилась сотрудничать со следователями в обмен на защиту от судебного преследования.

Тесты на ДНК показали, что сперма на платье принадлежала Клинтону. В 1999 году Билл Клинтон, занимавшему пост президента США, едва не был подвергнут импичменту - впрочем, не за измену жене, а за дачу ложных показаний под присягой. В итоге Сенат оправдал Клинтона, и он сохранил пост.

фото: .bbc.co.uk, andmagazine.com

Новости по теме:

Моника Левински выпустит секретную книгу

Прием у Клинтона назвали худшей вечеринкой всех времен

В США выпустят книгу о смерти Усамы бен Ладена







