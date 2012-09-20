На округе №218 в Киеве готовятся фальсификации - доверенное лицо кандидата

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Сегодня, 20 сентября, доверенное лицо кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №218 Александра Третьякова Олег Басистый подал заявление в Центральную избирательную комиссию, в котором просит предупредить нарушения закона «О выборах народных депутатов Украины», зафиксированные в Окружной избирательной комиссии. Об этом он заявил в интервью журналистам.

В заявлении, в частности, говорится, что после 24.00 18 сентября ОИК в нарушение статьи 28 закона «О выборах народных депутатов Украины» были приняты и зарегистрированы 24 представлений относительно кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.

Однако, согласно закону, срок представления субъектами избирательного процесса кандидатур в состав участковых комиссий оканчивается не позднее 24.00 18 сентября 2012 года.

Комментируя свое заявление в ЦИК, Олег Басистый, в частности, отметил, что подобные нарушения преследуют целью установить численное превосходство «своих людей» со стороны одного из кандидатов в составе участковых избирательных комиссий с тем, чтобы в дальнейшем попробовать фальсифицировать результаты выборов в пользу данного кандидата.

Олег Басистый призвал ЦИК оперативно устранить данные нарушения законодательства.

В подтверждение достоверности фактов, изложенных в своем заявлении, Басистый предъявил акт №2 от 19.09.2012, составленный ОИК и подписанный председателем комиссии. В нем говорится о том, что приблизительно в 00 часов 05 мин. «неустановленным лицом, которое находилось в помещении ОИК, были открыты входные двери в ОИК… Вследствие чего в помещение ОИК зашли уполномоченные представители субъектов представления... Согласно журналу регистрации документов представления 24-х субъектов представлений были зарегистрированы окружной избирательной комиссией после 24:00, то есть уже 19.09.2012 года».

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