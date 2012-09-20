Довгий расказал, как заставить политика заниматься делом

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Олесь Довгий считает, что политики должны делать упор не на рекламу, а на прямое общение с гражданами. Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня».

«Креативом» занимается большинство других кандидатов. Они развешивают по стране цветные биллборды, заказывают рекламные ролики и тратят большие деньги на политтехнологов, - говорит политик. - Словом, «креативят» вовсю, лишь бы задурить людям голову! «Я же трачу все свое время, средства и усилия на общение с людьми. И делаю это не за три месяца до выборов, а уже несколько лет подряд. Поэтому со мной даже большинство детей в районе здороваются и узнают, когда видят у себя во дворе», – рассказал Довгий.

По его словам, количество запросов, поступающих к нему еженедельно, исчисляется сотнями: «Сотни людей ежедневно приходят в мои приемные, столько же звонят по телефону, а многие лично обращаются ко мне, встречая на улице, я уделяю этому внимание. Изучаю вопросы и делю их на две категории. К первой относятся вопросы, которые мне и моим помощникам под силу решить самостоятельно. Беру и делаю! И таких большинство! Во вторую категорию попадают вопросы, требующие длительной войны с бюрократией. В этом случае, я беру это дело под свой контроль как депутат. И вместо обратившегося человека с чиновниками уже борются мои юристы и я лично», – сообщил Довгий.

«Я отвечаю людям на их просьбы не шаблонными канцелярскими фразами и пустыми обещаниями, а конкретными делами». Кто-то может считать это «креативом», говорит Довгий, но «это нормальной практика, которую я хочу распространить не только на район, но и на город и страну в целом».

Напомним, ранее Довгий призывал политиков отказаться от предвыборной политической рекламы и вкладывать сэкономленные средства в улучшение условий жизни граждан. По словам политика, будущие депутаты Верховной Рады должны научиться работать с конкретными проблемами избирателей, а не посвящать все свое время политической борьбе.

«Это же первейшая задача – перенести политику и политиков туда, где они никогда не были: в конкретный двор, на конкретную улицу. Поставить их лицом к лицу с гражданами, научить мыслить не только пропагандистскими лозунгами, а конкретными проблемами и вопросами, которые волнуют людей. Политика, как и сама жизнь не ограничиваются коридорами власти. Чем больше парламентариев и других представителей политического класса осознают это, тем быстрее мы вернем и политике и политикам их истинное предназначение – служить людям», – отметил Довгий в интервью изданию.