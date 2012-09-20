Добкин считает, что бютовец мог облиться зеленкой сам

Губернатор Харьковщины Михал Добкин заявил, что кандидат в народные депутаты Александр Кирш мог облиться зеленкой для повышения своего рейтинга.

Об этом он заявил на внеочередной сессии Харьковского облсовета, пишут «Харьков. Комментарии».

Больше фото смотрите здесь

«Сейчас обливание зеленкой является способом повышения собственного рейтинга. Власенко (защитнику экс-премьера Юлии Тимошенко, - ред.) это понравилось, теперь может понравиться и одному из ваших кандидатов», - заявил он, обращаясь в сессионном зале к представителям фракции «Батьківщина».

Добкин также считает, что рейтинг Кирша на сегодняшний день невелик.

«Сегодня его рейтинг 3%. Кому он мешает?, - сказал губернатор – Хотя, думаю, после вчерашнего вырастет на 1%».

Напомним, 19 сентября, кандидата в народные депутаты Украины Александра Кирша облили зеленкой во время встречи с избирателями. Сейчас он находится в офтальмологической больнице с ожогом глаза.

фото: glavnoe.ua; видео: youtube.com

Новости по теме:

Опубликовано фото облитого зеленкой бютовца: он госпитализирован



Стали известны подробности нападения на бютовца в Харькове



В Харькове облили зеленкой еще одного бютовца

Добкин назвал "врагов" Украины: эти "букашки" сидят в Раде и Бундестаге





