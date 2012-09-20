Журнал с карикатурами на пророка Мухаммеда бьет рекорды продаж

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Французский журнал Charlie Hebdo побил собственные рекорды по продажам и собирается печатать дополнительный тираж номера с карикатурами на пророка Мухаммеда.

В течение двух часов после открытия газетных киосков весь тираж еженедельника (более 75 тысяч экземпляров) был распродан.По свидетельству продавцов прессы, некоторые покупатели ждали открытия газетных киосков с пачками денег в руках, чтобы приобрести сразу все имеющиеся в продаже номера с карикатурами на пророка и уничтожить их, сообщает Le Parisien.

Уже завтра, 21 сентября, на прилавках появится второе издание скандального номера Charlie Hebdo, выпущенное дополнительным тиражом. В этот же день закроются французские посольства, консульства, культурные центры и школы в 20 странах.

Как ранее писал Главред, публикация «антиисламских» карикатур вызвала бурную реакцию не только во Франции, но и в других странах. Пресс-секретарь президента США Барака Обамы, Джей Карни, заявил: «Мы знаем, что эти рисунки стали шоком для многих, однако какими бы шокирующими карикатуры ни были, они не могут служить оправданием для актов насилия». Газета Osservatore Romano, «рупор» Ватикана, отметила, что публикация карикатур «подлила масла в огонь».

Исламские лидеры Египта и Афганистана осудили публикацию в Charlie Hebdo, призвав, однако, мусульман выражать свое несогласие с карикатурами мирным способом. Министр информации Пакистана Камар Заман Каира сообщил о том, что в ближайшую пятницу в стране пройдет «праздник в честь пророка Мухаммеда».

Правящая партия Туниса, умеренная исламистская «Партия возрождения», заявила, что «оскорбленные мусульмане имеют право на протест». Посольство Франции в Тунисе объявило о том, что 10 французских школ на территории страны, в которых учатся более 3 тысяч детей, будут закрыты до понедельника. Представитель французской дипломатической миссии подчеркнул, что прямых угроз в адрес посольства не поступало, тем не менее, меры предосторожности были приняты. В Тунисе проживают более 30 тысяч граждан Франции.

фото: Le Parisien.

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