Иран создаст собственный аналог Интернета

20 сентября 2012, 12:29

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После кибер-атак, направленных на ядерную программу Ирана, в этой стране активизировалась разработка автономной компьютерной сети, аналогичной Интернету.

В августе министр связи и информационных технологий Ирана представил план о переводе ключевых сайтов правительственных и военных ведомств на новую сеть до конца сентября, сообщает The Washington Post.

Американские эксперты по безопасности подтвердили, что они действительно сейчас видят доказательства строительства сети. В своем отчете исследователи из Пенсильванского центра глобальных исследований коммуникации сообщают, что нашли функциональные версии сайтов министерств, университетов и бизнеса в новой сети. Они также нашли доказательства уже существующих средств для фильтрации сообщений. Сканирование системы также выявило, что к ней уже подключено 10 тыс. приборов.

В основе сети лежит высококачественное оборудование производства китайской компании Huawei, которое способно проводить сложные онлайн наблюдения за трафиком. Сеть уже «внутренне согласованная и широко доступна», – говорится в докладе.

«Мы взволнованы не только с точки зрения прав человека, но и через целостность Интернета. Когда страна разделяет сеть на части, страдают не только ее граждане - страдают все », - отметил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Байер.

По мнению экспертов, иранское правительство имеет несколько причин для создания государственной альтернативы интернету. Защищенная собственно иранская сеть могла помочь бы чиновникам противодействовать финансируемым американцами программам, позволяющие иранским активистам избегать онлайн наблюдения. Кроме того система может изолировать иранские компьютеры от скрытых атак, которые, как утверждает иранские власти, осуществляют США и Израиль.

Новая система не полностью заменит Интернет, но для простых иранцев она может стать хорошо управляемой альтернативой Интернет, доступ к которому до сих пор преимущественно осуществляется через телефонные линии. Скорости интернета намеренно снижаются, чтобы сделать определенные действия в сети, в частности просмотр видео, практически невозможными. А много сайтов, таких как, например, Facebook и YouTube вообще блокируются правительством.

Как ранее писал Главред, 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран сможет получить ядерное оружие уже через шесть-семь месяцев.

«Они очень быстрыми темпами обогащают уран, который необходим для создания ядерной бомбы. Через полгода они проделают 90% работы по ее созданию», - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер призвал США принять меры по ограничению ядерной программы Ирана.

«Пока еще не слишком поздно, необходимо обозначить для них линию, которую нельзя пересекать», - добавил он.

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