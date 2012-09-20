Довгий рассказал, почему идет в Раду по мажоритарке

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Олесь Довгий принимает участие в парламентских выборах как самовыдвиженец, поскольку не видит политических сил, с которыми бы хотел объединить свои усилия. Об этом политик заявил в интервью газете «Сегодня». «Сегодня я не могу указать ни на одну политическую силу, в перспективу которой бы верил», – отметил он.

«За эти годы я научился внимательней оценивать и взвешивать моральные качества людей и определять их истинные ценности. Политик не должен мыслить категориями сиюминутной выгоды или «ежедневным латанием дыр». Он должен иметь твердые принципы и способность смотреть более чем на десятилетия вперед. В противном случае вместо будущего мы оставим нашим детям только лишь наши старые проблемы».

При этом, по мнению Довгого, именно попавшие в парламент мажоритарщики будут более ответственными перед избирателями, чем представители партийных списков. Подтолкнуть их к этому политик собирается и своей законодательной инициативой.

Напомним, ранее Олесь Довгий сообщал, что рассчитывает внести в Верховную Раду законопроект, обязывающий депутатов отчитываться перед избирателями о своей работе. «У меня уже есть проект о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата», которым мы обяжем всех депутатов-мажоритарщиков отчитываться перед своими избирателями ежегодно, в течение всего срока их депутатских полномочий. Я считаю необходимым законодательно обязать их нести ответственность за нарушение всех своих обещаний, которые они раздавали, будучи кандидатами». Кроме того, политик считает необходимым принятие механизма отзыва избирателями своего депутата.

Довгий высказал надежду на то, что в новом парламенте появятся депутаты-мажоритарщики, не связанные обязательствами только перед какой-то партией и ее руководством, а представляющие интересы тех, кто этот мандат им доверил – избирателей. «Это шанс приблизить политиков к реальным нуждам людей», – уверен Довгий.

«Я глубоко убежден, что биться головой о парламентскую трибуну с идеологических и любых иных партийных соображений нет времени. Политика требует компромиссов, основанных на здравом смысле и искреннем желании развивать страну и обеспечивать достойную жизнь всем без исключения гражданам», – сказал Довгий в интервью.