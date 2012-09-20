Киевсовет не будет сегодня рассматривать языковой вопрос

{1-}

В четверг, 20 сентября, на заседании Киевского городского совета не будет рассматриваться вопрос о наложении моратория на введение русского языка как регионального в Киеве.

Об этом во время брифинга заявила секретарь Киевсовета Галина Герега, сообщает УНН.

По ее словам, в четверг также не будет рассматриваться вопрос о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Такой проект решения (мораторий на введение русского языка как регионального в Киеве – Ред.) рассматривался в комиссиях, но процедурно он не прошел согласования и отправлен на доработку. Другого содержания проект решения поступил к нам вчера, мы его зарегистрировали и отправили процедурно пройти регламент. На сегодняшний день он процедуру регламента не прошел и в повестку заседания не включен», – отметила Герега.

Секретарь Киевсовета также подчеркнула, что языковой вопрос поднимали и на заседании президиума, где глава фракции Партии регионов дал ответ, что вопрос не ко времени и политизировать заседание городского совета не уместно.

«Мы не дадим возможность политикам пиариться на тех решениях, которые ждут киевляне», – заверила секретарь Киевсовета.

Напомним, в четверг киевляне при поддержке партий «Батькивщина», «Свобода» и Украинской народной партии организовали пикетирование Киевского городского совета с требованием не допустить принятия решения о внедрения двуязычия в столице Украины.

фото: vybory.online.ua

Новости по теме:

Защитники украинского языка пришли под Киевсовет

Киевсовету предложили игнорировать закон о языках

Попов пообещал, что двуязычия в Киеве не будет

Закон о языках: грозит ли Украине раскол