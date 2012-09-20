Ющенко: Тимошенко пришла поздно вечером и попросилась в вице-премьеры

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Виктор Ющенко в начале 2000-х не считал Юлию Тимошенко своим конкурентом и стремился защитить ее от ложных, как он думал, обвинений.

Об этом третий Президент Украины (2005-2010) рассказал в интервью на Главкоме.

«Так я поступил в 2000 году в январе месяце, когда она глубоким-глубоким вечером пришла и говорит: «Виктор Андреевич, моя мечта – работать с вами, я хочу быть при вас». У меня было тогда несколько должностей министров, и я думал, что это неплохо, если бы у нас была в правительстве женщина, неплохо, чтобы отраслевой сектор взяла. Она просьбу повторяет и усиливает ее, мол, Виктор Андреевич, у вас там еще одно место вице-премьера не занято. Я говорю: да. Она рассказывает истории, что лучшего специалиста в этой области нет, потому что ее структура - единственная занималась поставками газа».

По словам Ющенко, когда он пришел утверждать кандидатуру Тимошенко к Кучме, тот цинично засмеялся: «Ты думай, что ты делаешь».

«Я говорю: «Леонид Данилович, я руководствуюсь такими аргументами и прошу пидтримать». И поддержал. Хотя, я так понимаю, что он гораздо больше знал, чем я в то время», – сетует Виктор Андреевич.

«Я воспринимал нас командой. Тогда мы говорили о том, кого бы мы хотели видеть в украинском парламенте… Я не хотел быть одиноким. Мы боролись с Кучмой», – подытожил он.

Как ранее писал Главред, Виктор Ющенко считает, что украинцы проиграли борьбу за закон о языках из-за беззубой власти и беззубой оппозиции.

«Хоть одна нация в XXI веке, и даже в XX опустилась до такого уровня полемики по поводу миссии материнского языка, как мы себя довели? Обратите внимание, каждая из наций решила тему языка и общения следующим образом: чем больше ты знаешь языков, тем конкурентнее ты, лучше, тем более сильным ты становишься человеком. Но ни одна нация не перепутала статус языка - это клей, это кровь, и это та вещь, по которой вы идентифицируетесь как украинцы», - подчеркнул Ющенко.

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