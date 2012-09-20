Резолюция по Украине не отражает позиции США – МИД

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Резолюция Комитета по международным отношениям Сената США относительно Украины отражает позицию лишь ее авторов, «известных своими симпатиями к украинской оппозиции».

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД Украины, сообщает УНИАН.

«МИД Украины отмечает, что цитируемый в украинских СМИ проект заявления по Украине в настоящее время не отображает позицию всего Сената США», – отмечается в комментарии.

«В соответствующем проекте изложена лишь позиция двух его авторов, известных своими симпатиями к украинской оппозиции», – убеждены в МИД.

Министерство подчеркивает, что Украина продолжает активное сотрудничество с Соединенными Штатами по широкому кругу вопросов: от ядерного разоружения и развития торгово-экономических отношений до борьбы с международным терроризмом, что также отображено во вчерашнем комментарии помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппа Гордона.

МИД подтверждает, что сотрудничество с США и в дальнейшем будет оставаться одним из приоритетов внешней политики Украины.

Как ранее писал Главред, 19 сентября члены Комитета по международным отношениям Сената США на своем заседании единогласно поддержали резолюцию, в которой призвали власть Соединенных Штатов ввести визовые ограничения в отношении украинских правительственных чиновников, которые прибегают к нарушению прав человека, коррупции и других антидемократических действиям.

Принятая сенаторами резолюция призывает к «безоговорочному освобождению политических заключенных», в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Также говорится о проведении честных и прозрачных выборов в парламент.

«Резолюция посылает мощный и недвусмысленный сигнал украинскому правительству: выборочному преследованию оппонентов нет места в содружестве демократических государств», – сказал один из инициаторов резолюции сенатор Дик Дурбин.

Фото: tsn.ua

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