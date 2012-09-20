В Раду проходят 4 партии - опрос

{1-}Если бы выборы прошли в ближайшее время, за Партию регионов проголосовали бы 21,2% граждан, а за Объединенную оппозицию - 17,2%.



Таковы результаты социологических исследований "СОЦИСа" совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса, сообщается на сайте Центра социальных и маркетинговых исследований.



Партия "УДАР" и Коммунистическая партия Украины также имеют достаточно стойкую и весомую поддержку населения - 12,7% и 9,4% соответственно.



ВО "Свобода" и партия Натальи Королевськой "Украина - Вперед!" набирают около 3% голосов избирателей и находятся за рамками проходного барьера.



Другие партии набирают меньше одного процента поддержки избирателей.



"Накануне выборов около трети избирателей заявляют, что не знают, за кого будут голосовать и или вообще придут на избирательные участки в день проведения выборов в Верховную Раду Украины", - отметили в СОЦИСе.



Исследование проведено с 7 по 17 сентября 2012 года по всей территории Украины.



Всего были опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативная для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.



Напомним, в начале сентября за Партию регионов проголосовали бы 26,3% опрошенных, что намерены принимать участие в выборах, за "Батькивщина" - 22,6% опрошенных.

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