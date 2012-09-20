Коморовский встретится с украинской оппозицией

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Президент Польши Бронислав Коморовский в ходе своего визита в Украину 20-21 сентября планирует провести встречу с представителями украинской оппозиции.

Согласно сообщению пресс-службы главы Польского государства, 21 сентября Бронислав Коморовский, кроме встреч с лидерами украинской оппозиции, планирует провести встречи с представителями польской диаспоры в Киеве и Виннице, а также представителями местных властей.

20 сентября, кроме встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и переговоров в расширенном составе, запланированы встречи с главой украинского правительства Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, а также участие в заключительной части Экономического польско-украинского форума.

В пятницу Коморовский и.Янукович торжественно откроют Польское военное кладбище в Быковне, где, по данным польских историков, захоронено около 3,4 тысяч поляков - жертв советского НКВД.

Как ранее писал Главред, 20 сентября Виктор Янукович и Бронислав Коморовский провели встречу в формате «с глазу на глаз», после чего начались украинско-польские переговоры в расширенном составе.

В ходе переговоров будут затронуты вопросы развития человеческих контактов и продолжения процесса примирения и единения между украинским и польским народами.

Напомним, свой визит в Украину Коморовский начал возложением цветов к Могиле неизвестного солдата и жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

фото: obozrevatel.com/

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