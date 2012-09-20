Регионалы готовы смягчить закон о клевете

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Фракция Партии регионов готова рассмотреть предложения журналистов по смягчению законопроекта о клевете.

Об этом лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил в эфире 5 канала.

«Предвидя данную дискуссию по этому направлению, я, когда разговаривал с журналистами, сказал следующее, и поверьте – это работающий механизм, потому что мы не раз его проходили: законопроект принят в первом чтении, давайте мы договоримся, вы возьмите его почитайте, потому что многие не читая законопроект сделали заключение. Если вы прочитаете закон, и посчитаете, что там что-то не соответствует, или надо где-то смягчить, или ещё что-то – мы готовы во фракции рассмотреть все ваши предложения, и сделать документ, который бы улучшал жизнь нашего общества», – заявил политик.

«Если вас настораживает то, что могут привлечь к ответственности, тогда давайте определим какие-то критерии, которые были бы ясные и чёткие – что такое клевета, и только суд, в конечной инстанции может дать окончательное решение по этому вопросу», – добавил он.

Как ранее писал Главред, 18 сентября Верховная Рада одобрила в первом чтении проект закона, который предусматривает криминализацию клеветы. Новый проект предусматривает, что клевета может караться лишением свободы сроком до 3 лет.

По мнению председателя делегации Европарламента по связям с Украиной Павла Коваля (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша), криминализация клеветы угрожает свободе слова в Украине и нанесет серьезный удар по международному имиджу нашей страны.

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