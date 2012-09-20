Депутата-бютовца обвинили в избиении подполковника милиции

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В городе Бровары Киевской области депутат-бютовец Константин Бондарев избил подполковника милиции, заместителя начальника городского управления общественной безопасности.

"С подполковника депутат сорвал и бросил на землю погоны, отобрал и растоптал мобильный телефон. Сейчас наш сотрудник госпитализирован, собираются материалы для дальнейшей передачи для принятия решения в прокуратуру", – сообщает ОСО горотдела МВД.

По данным пресс-службы Объединенной оппозиции «Батькiвщина», инцидент произошел днем 20 сентября во время встречи депутата с жителями Броваров. По версии БЮТ-Б, к собравшимся на улице возле парка Шевченко подошли работники милиции и начали вырывать из рук символику Объединенной оппозиции «Батькiвщина».

У народного депутата также пытались отобрать агитационные материалы. При этом Бондареву попытались заломить руки и нанесли несколько ударов.

«Среди милиционеров люди узнали людей, причастных к краже агитационных палаток «Батькiвщины» в Броварах», – отметили в пресс-службе.

После столкновения, которое длилось около 20 минут, милиционеры отступили.

Народный депутат намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности работников милиции, которые превысили свои полномочия.

Как ранее писал Главред, 18 сентября в кулуарах Верховной Рады нардеп-бютовец Руслан Богдан подрался со своим коллегой – внефракционным Григорием Омельченко, который сейчас входит в избирательный список «Нашей Украины».

Омельченко подтвердил, что между ним и Богданом произошел конфликт.

фото: bondarev.com.ua/

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