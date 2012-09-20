Янукович пожелал Тимошенко поскорее выздороветь, чтобы придти в суд

{1-}Президент Виктор Янукович пожелал скорейшего выздоровления экс-премьеру Юлии Тимошенко, чтобы в результате судебных процессов был дан ответ на вопрос о том, виновна ли она.

Об этом он сказал по окончанию переговоров с президентом Польши Брониславом Коморовским, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы, безусловно, желаем, чтобы как можно быстрее процесс выздоровления завершился для того, чтобы получить возможность и доступ к правосудию, чтобы мы окончательно имели возможность получить ответы на эти вопросы (о виновности Тимошенко - ред.)",- сказал он.

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В то же время, отвечая на вопрос о том, готов ли Президент помиловать экс-премьера, он сказал, что "процесс в деле Тимошенко еще не завершен".

"И судебные дела, которые должны быть рассмотрены, они дадут ответ на этот вопрос, насколько Тимошенко будет виновной в тех вопросах, по которым ей сегодня предъявлены обвинения", - добавил он

Президент Украины напомнил, что власть заинтересована в том, чтобы все эти дела проходили только в правовой плоскости.

Напомним, комитет по иностранным делам Сената США принял резолюцию, в которой призвал освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и запретить выдачу виз лицам, причастным к ее заключению.

Фото: tsn.ua

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