Президентский рейтинг возглавили Янукович и Кличко

{1-}Если бы выборы президента пришли в ближайшее воскресенье, то во второй тур вышли бы Президент Виктор Янукович и лидер УДАРА Виталий Кличко вместо Юлии Тимошенко.

Таковы результаты социологических исследований "СОЦИСа" совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса, сообщается на сайте Центра социальных и маркетинговых исследований.

Так, согласно рейтингу, за Януковича проголосовали бы 22,1% избирателей, за Виталия Кличко - 11,9%.

На третье место, согласно рейтингу, попала бы Юлия Тимошенко с 10,9% голосов.

На четвертом месте бы оказался Петр Симоненко, которому бы отдалили свои голоса 7,3% избирателей.

За Арсения Яценюка готовы проголосовать 5,3%, за Наталью Королевскую - 2,8%, Олега Тягнибока - 2,5%, Анатолия Гриценко - 2,2% избирателей.

За бывшего президента Виктора Ющенко готовы проголосовать 0,8%, Петра Порошенко - 0,7%, а Владимира Литвина - 0,2% избирателей.

Исследование проведено с 7 по 17 сентября 2012 года по всей территории Украины. Опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативная для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.

Напомним, в мае по результатам исследования за Януковича бы проголосовали 21,9% опрошенных (среди тех, кто взял бы участие в выборах), за Тимошенко - 16%.

На третьем месте бы оказался лидер Фронта змін Арсений Яценюк и получил бы 9,6%. 8,8% опрошенных отдалили бы свои голоса за Виталия Кличко.

фото: bez-problem.zp.ua

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