Грузинский тюремщик заявил, что насиловали и пытали врагов Саакашвили

20 сентября 2012, 15:32

{1-}В Грузии набирает оборотов скандал о жестоких пытках заключенных в Глданской тюрьме.

Бывший сотрудник расположенной в Тбилиси Глданской тюрьмы N8 Владимир Бедукадзе заявил, что в местах заключения пытали и насиловали в основном идеологических врагов президента Михаила Саакашвили, в том числе воров в законе, передает "Интерфакс".

Скандальное видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

Власти между тем намекают, что заказчиком скандала мог быть глава оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Прокуратура распространила показания коллеги Бедукадзе, который якобы заявил, что пытки снимали для него за деньги.

Бежавший в Бельгию Владимир Бедукадзе утверждает, что опубликованный грузинскими СМИ компромат - только малая часть съемок, которые он проводил по распоряжению начальника исправительного учреждения Давида Хучуа.

Накануне в интервью грузинскому телевидению Бедукадзе заявил, что заключенных пытали по приказу главы МВД Грузии Бачо Ахалая и об истязаниях знала министр по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе.

"Все самое ценное находится в сейфе нынешнего министра внутренних дел Бачо Ахалая. В частности, на тех кадрах зафиксированы убийства и извращенные факты изнасилования заключенных, а также издевательства над психически больными заключенными, которым не место в тюрьме", - сказал Бедукадзе в эфире оппозиционного телеканала "Объектив" по Skype.

19 сентября, стало известно, что Владимир Бедукадзе намерен просить политического убежища в Бельгии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на французскую газету Le Monde. 

Между тем, по данным следствия, бывший сотрудник Глданской тюрьмы в Тбилиси Владимир Бедукадзе за видеокадры об издевательствах над заключенными получил 2 миллиона долларов от заказчиков этих материалов.

"Преступная группа Бедукадзе совершала это преступление из корыстных побуждений и снимала это на видео с целью передачи материалов третьим лицам", - заявил главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава. По его словам, за переданные материалы Бедукадзе получил 2 миллиона долларов.

Напомним, скандал с пытками заключенных в Грузии вспыхнул в начале текущей недели. МВД Грузии сообщило, что сотрудники тюрьмы "нечеловечески" обращались с заключенными и снимали все происходящее на видео. Ведомство выложило на своем сайте видеоматериалы, подчеркнув, что это лишь небольшая часть улик, которыми располагает следствие, так как остальные кадры недопустимы для общественного просмотра.

Впрочем, уже через несколько телеканалы "Маэстро" и "9 канал" показали в своем эфире ролики, якобы полученные ими от Владимира Бедукадзе, на которых охранники избивают заключенных и насилуют их резиновыми дубинками и веником.

Сообщения о пытках вызвали массовые протесты в грузинском обществе с требованием защитить права человека и наказать виновных.

Накануне министр по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе заявила, что в связи с выявленными фактами насилия снят с должности глава Департамента по исполнению наказаний Давид Чакуа. На этот пост уже назначен Георгий Лордкипанидзе.

Президент Михаил Саакашвили пообещал "наказать виновных и больше не допускать нарушений прав человека в тюрьмах". В правительстве дали понять, что, по данным следствия, пытки и видеосъемка в тюрьме N8 проводились по заказу противников режима для дискредитации президента и его окружения.

Он сообщил также о назначении преемником Калмахелидзе уполномоченного по правам человека Георгия Тугуши.

Также стало известно, что назначен новый начальник Глданской тюрьмы, правительство обещало сменить руководство и в других грузинских тюрьмах.

Прокуратура Грузии сообщила об аресте 11 сотрудников министерства по исполнению наказаний Грузии. Днем позже Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения на время следствия содержание подозреваемых под стражей сроком на два месяца.

фото; видео: .police.ge

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