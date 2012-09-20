После выборов цена газа для населения не вырастет – Азаров

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Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что после парламентских выборов тарифы на газ для населения повышаться не будут.

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам 20 сентября, сообщает УНИАН.

«Ничего не произойдет после 28 октября. Никаких решений о повышении тарифов не будет», – сказал премьер и подчеркнул, что этот вопрос никак не связан с проведением предвыборной кампании.

В то же время, он отметил, что еще в начале года в ходе переговоров с руководством МВФ подтвердил, что Украина настроена на продолжение сотрудничества с Фондом.

«Мы договорились о том, что мы можем возобновить переговоры в рамках сотрудничества, учитывая разработку очень большой программы энергосбережения, повышения энергоэффективности, над которой мы заинтересованы работать. В рамках этой программы могли бы подключиться не только МВФ, но и Банк реконструкции и развития, Всемирный банк и другие финансовые институты. Вот о такой программе мы говорили», – сказал Азаров.

Как ранее писал Главред, для продолжения выделения средств Украине по кредиту сотрудничества по программе stand-by МВФ требует повышения тарифов на газ для населения.

В то же время, по мнению экспертов, новые переговоры правительства и НБУ о подписании нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, вероятнее всего увенчаются успехом, и валютный фонд возобновит финансирование Украины.

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