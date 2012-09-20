Турчинову и Яценюку не разрешили встретиться с Тимошенко

{1-}20 сентября экс-премьеру Юлии Тимошенко не разрешили встретиться с руководителем центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батьківщина" Александром Турчиновым и председателем совета Объединенной оппозиции Арсением Яценюком.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По данным службы, встреча соратников с экс-премьером должна была состояться по просьбе Юлии Тимошенко 20 сентября.

"Таким образом, Государственная пенитенциарная служба Украины в который раз нарушила статью 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины", - считают в оппозиции.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Сегодня, 29 августа, Высший спецсуд огласил решение, которым признал законным приговор Тимошенко по газовому делу. Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.

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