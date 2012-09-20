Договор об ассоциации Украина и ЕС подпишут после выборов Рады - Янукович

{1-} Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом состоится после парламентских выборов в Украине.

Об этом заявил Президент Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я надеюсь, что после наших парламентских выборов начнется процесс подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС», – отметил Янукович.

Также президент заявил, что Украина продолжит работу по адаптации национального законодательства к европейским стандартам.

«Продолжение реформ в Украине, приближение к европейским стандартам – это наше домашнее задание, которое мы будем выполнять, чтобы совершенствовать и нашу экономику, и наши технические стандарты, и наши стандарты по правам человека», – отметил Янукович.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Янукович назвал курс на европейскую интеграцию неизменным приоритетом внешней политики Украины.

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