Тимошенко запрещала детям говорить на родном языке - Азаров

{1-} Кабмин Юлии Тимошенко в свое время принял решение о запрете детям в школе говорить на родном языке. А нынешнем правительством оно было отменено.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире украинского телевидения.

«Я его рассматриваю как реакцию на ту политику, которая проводилась до того», - прокомментировал Азаров вопрос о принятии «языкового» закона.

«Можно ли считать нормальным, что детям, например, запрещали на переменах в школах говорить на родном для них языке? Это постановление правительства Тимошенко, которое я отменил, правительство, вернее, наше отменило. Я вас могу познакомить с этим постановлением», - заявил он.

«Можно ли считать нормальным, что пожилой человек в регионах, который традиционно разговаривает на русском языке, не может разобрать этикетку к лекарству или прочитать инструкцию по применению того лекарства?», - возмутился премьер.

По мнению Азарова, это – «перегибы».

«Надо исходить из реальности. Значительная часть Украины, вообще говоря – преимущественно русскоговорящая. И поэтому надо создать все условия для того, чтоб люди, говорящие на русском языке, не чувствовали для себя никаких дискриминаций», - заявил он.

«Если закон эту задачу решает, он уже позитивен. И тут дело не в политике. Это наша, скажем, принципиальная позиция, которая должна была быть реализована. И она была реализована», - подчеркнул премьер-министр и глава Партии регионов.

На вопрос, распространяется ли то же самое на тех, кто говорит по-украински, Азаров ответил, что из-за таких предостережений по поручению президента создана рабочая группа, которая должна «те моменты, если они там присутствуют, устранить и поправить этот закон».

Фото, видео: «Главред», ICTV

Новости по теме:

Регионалы пообещали сделать русский язык государственным

Ющенко: Тимошенко пришла поздно вечером и попросилась в вице-премьеры

Венгерский язык стал региональным в приграничном районе Закарпатья

Экс-министр назвал скандальный закон о языках "правильным решением"