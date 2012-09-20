В Сирии сбитый вертолет при падении задел пассажирский самолет

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Недалеко от столицы Сирии Дамаска 20 сентября разбился вертолет правительственных ВВС. При падении он задел пассажирский самолет, принадлежащий национальной авиакомпании "Сирийские авиалинии".

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на сирийское министерство информации.

"Вертолет задел хвостовую часть самолета... Диспетчеры в аэропорту Дамаска подтвердили, что самолет благополучно приземлился, 200 пассажиров на его борту не пострадали", – сказано в заявлении сирийских властей.

О причинах падения вертолета сирийские власти до сих пор ничего не сообщают. В то же время, оппозиционная Сирийская свободная армия заявила, что он был сбит ее боевиками.

Инцидент произошел в районе города Дума, в 10 километрах от сирийской столицы, являющегося в течение многих месяцев одним из основных центров вооруженного сопротивления оппозиции.

Это уже не первый случай падения вертолетов в Сирии, которые правительственные войска используют для борьбы с боевиками Сирийской свободной армии.

Как ранее писал Главред, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным сирийских властей, погибло около 8 тысяч человек; по данным ООН, жертвами стали более 20 тысяч. Власти страны утверждают, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

фото: alriyadh.com

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