Составлен рейтинг самых богатых кандидатов в нардепы

20 сентября 2012, 17:59

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Состояние 20 богатейших участников парламентских выборов составляет 7,7 млрд долларов, а возглавляет список Константин Жеваго.

Состояние владельца корпорации «Финансы и кредит» Константин Жеваго составляет 1,8 млрд, сообщает Forbes.ua.

На выборы Жеваго идет как самовыдвиженец, несмотря на то, что сейчас он входит в парламентскую фракцию «Батькiвщина».

Второй номер списка богатейших кандидатов – министр экономики Украины Петр Порошенко с состоянием 1 млрд дол в парламенте – также баллотируется по мажоритарному округу.

Далее следуют представители Партии регионов, два вице-премьер-министра: Сергей Тигипко и Борис Колесников. Капитал первого Forbes оценил в 989 млн дол, второго – в 430 млн дол. Оба чиновника попали в первую десятку партийного списка «регионалов».

Пятое место занял Владимир Бойко (360 млн дол), который баллотируется по списку Партии регионов (№ 7), шестое – кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Вячеслав Богуслаев (319 млн дол); седьмое – №36 партйного списка ПР Тариэл Васадзе (276 млн дол); восьмое – №48 списка Партии регионов Евгений Сигал (259 млн дол); девятое – кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Ефим Звягильский (256 млн дол). Первую десятку замыкает самовыдвиженка, секретарь Киевсовета Галина Герега (255 млн дол).

Первые четыре места второй десятки также заняли представители Партии регионов. На одиннадцатом месте – №37 списка Партии регионов Василий Хмельницкий (248 млн долл.); двенадцатое занял № 27 списка Партии регионов Нестор Шуфрич (235 млн долл.); тринадцатое – кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Александр Фельдман (233 млн долл.) и четырнадцатое – №24 списка Партии регинов Юрий Иванющенко (214 млн долл.).

На пятнадцатом месте – самовыдвиженец Игорь Баленко (186 млн долл.); шестнадцатое занял мажоритарщик от Партии регионов Леонид Климов (150 млн долл.); семнадцатое – мажоритарщик от Партии регионов Сергей Клюев (135 млн долл.).

Экс-бютовец Сергей Буряк, который баллотируется по мажоритарке как самовыдвиженец, разместился на 18-м месте с состоянием 135 млн долл.; мажоритарщик от Партии регионов Иван Фурсин (124 млн долл.) – на 19-м месте. Замыкает “двадцатку” самовыдвиженец Игорь Палица с состоянием 115 млн долл.

Согласно данным издания, Партия регионов – абсолютный лидер по количеству олигархов, которые баллотируются в парламент. 15 кандидатов из списка 20 богатейших кандидатов в депутаты баллотируются от ПР, остальные – самовыдвиженцы.

Как ранее писал Главред, достоверность поданных в ЦИК деклараций кандидатов в депутаты о доходах никто проверяет. За правдивость данных кандидат вообще никто не отвечает. Его даже не могут снять с выборов. Легкое наказание может быть только за несвоевременно поданную в ЦИК декларацию. Это штраф до 13,5 тысяч гривен. То есть писать можно что угодно – хоть сплошную ложь.

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