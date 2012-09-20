Литвин сравнил канал ТВі со свиньей, от которой много визга и мало толка

{1-} В ситуации с телеканалом ТВi будет больше проблем, чем позитива.

Такое мнение выразил спикер Верховной Рады Владимир Литвин на своей странице в Facebook.

«Очевидно, что не все безукоризненно и в ТВі. Однако я считаю, что эта показательная порка принесет больше проблем, нежели позитива», - сказал он.

Также Литвин добавил, что ситуация рискованная из-за предстоящих выборов, когда к Украине приковано внимание мирового сообщества.

«По этому поводу я неоднократно обращался к Национальному совету и Налоговой службе с тем, чтобы они понимали, что «щетины будет мало, а визга много», как с попыткой стричь свинью», - заявил спикер.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Президент Виктор Янукович поручил членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания срочно разобраться с ситуацией вокруг телеканала ТВi.

20 июля сеть кабельного телевидения «Триолан» отключила канал ТВі в 11 городах – Киеве, Луганске, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Полтаве, Симферополе, Сумах, Харькове, Чугуеве.

22 июля ТВі рассказал украинцам, как вернуть канал в свои телевизоры.

Ранее, 12 июля на телеканале были изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Ранее налоговая милиция Соломенского района Киева возбудила уголовное дело против гендиректора ТВі Княжицкого по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 3,025 миллиона гривен.

Такие действия Княжицкий назвал давлением Налоговой милиции на ТВі.

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