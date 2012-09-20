Азаров не верит в повальную коррупцию в Украине

{1-} В Украине не может быть высокого уровня коррупции, о котором говорится в исследовании Transparency International.

Об этом заявил премьер Николай Азаров в интервью украинскому телевидению.

«В объективность этой организации, я скажу однозначно, не верю. И я не могу даже представить себе, чтоб Украина была в мире на таком месте», - заявил он.

Как известно, по результатам исследования Украина оказалась на 152-м месте в мировом рейтинге коррупции.

Однако премьер не отрицает, что проблема коррупции в стране есть.

«Проблема есть, она реальна. Она должна беспокоить не представителей какой-то организации, мне неизвестной, а должна интересовать нас», - подчеркнул Азаров.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, представители Еврокомиссии отметили, что успехи Украины в борьбе с коррупцией за 2011 год отсутствуют.

Комиссары подчеркнули, что в 2011 году Украина заняла 152 место из 187, опустившись на 18 позиций в Индексе восприятия коррупции Transparency International.

В документе отдельно указано, что в июле 2011 года в Украине вступил в силу закон о принципах предупреждения и борьбы с коррупцией, однако в целом, законодательство в этой сфере остается неполным и не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы и ООН.

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