В Пакистане исламисты штурмуют посольство США

{1-} В столице Пакистана, Исламабаде, более тысячи демонстрантов заняли так называемую красную зону, прилегающую к территории посольства США.

Разъяренные исламисты протестуют против скандального фильма «Невинность мусульман», передает ВВС.

Полиция, которая оказалась неспособна сдержать натиск протестующих вызвала на помощь военнослужащих Минобороны. Сейчас отряды силовиков сообща обеспечивают безопасность американских дипломатов.

В районе посольства периодически слышны выстрелы, для разгона толпы полиция использует слезоточивый газ и дубинки. В столкновениях уже пострадали десять стражей порядка.

Тем временем, Госдепартамент США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Пакистан.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, волна антиамериканских выступлений прокатилась по странам арабского мира.

Демонстранты, возмущенные появлением «клеветнического» и «оскорбительного» фильма, устроили массовые акции протеста у диппредставительств США в Египте, Йемене, Турции, Индии, Индонезии и Ливии.

В Бенгази в годовщину терактов 11 сентября демонстрантам удалось взять штурмом здание консульства и убить посла США в Ливии и еще трех сотрудников Госдепартамента.

Фото: savelievfm.livejournal.com

Новости по теме:

Автором фильма «Невинность мусульман» оказался режиссер порно

В Тунисе при штурме посольства США погибли трое протестующих

В Йемене охрана расстреляла демонстрацию у посольства США

YouTube отказался удалить фильм, за который громят посольства США