США обвинили Беларусь в поставках оружия Сирии

{1-} Министерство финансов США обвинило государственное предприятие «Белвнешпромсервис» в поставках Сирии продукции военного назначения и ввело санкции против этого предприятия.

В свою очередь, официальный Минск все все обвинения отрицает, передает ВВС.

Как стало известно, США располагают данными о поставках из Минска в Сирию взрывателей для авиационных бомб. Как уверяет американский Минфин, оружие поставлялось через сирийское военное предприятие Army Supply Bureau, на которое также распространены санкции.

В США утверждают, что в марте 2011 года Army Supply Bureau Сирии получило от «Белвнешпромсервиса» компоненты для авиационных бомб.

В свою очередь, белорусский МИД заявил, что обвинения Минфина США беспочвенны и не соответствуют действительности.

«Это не более чем попытка оказать давление на Беларусь за открытую и принципиальную позицию нашей страны в пользу мирного урегулирования внутреннего сирийского конфликта», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных.

По его словам, «односторонние санкции США противоречат духу конструктивного взаимодействия между нациями на основе международного права и взаимного уважения».

Официальный представитель МИД заявил, что «белорусская сторона всегда неукоснительно выполняет решения Совета Безопасности ООН».

Однако, как заявил военный эксперт Александр Алесин, Беларусь все же поставила в Сирию три десятка истребителей МиГ-23, и эти сделки зафиксированы структурами ООН, а также Стокгольмским институтом войны и мира.

«Модификация этих МиГов, модернизированных на ремонтном заводе в Барановичах, позволяет наносить удары. Наверняка эти поставленные еще до конфликта в Сирии машины используются сейчас армией Асада против повстанцев», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что «подобную торговлю с Сирией вели и Россия, и Украина. Все постсоветское пространство стремится избавиться от старых, порой еще советских, вооружений, имущества с просроченным сроком годности. А кто подобное покупает? Только страны особого сорта».

фото: telegraf.by

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