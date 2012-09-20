Троим депутатам провели экскурсию по колонии Луценко

{1-} Народные депутаты Украины во главе с братом заключенного экс-министра Юрия Луценко сегодня, 20 сентября, посетили Менскую колонию №91, чтобы ознакомиться с условиями содержания заключенных.

В колонию прибыли Владимир Филенко, Юрий Грымчак и Сергей Луценко, сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

Депутатов познакомили с руководством учреждения, и просьбе политиков, провели по колонии.

Стоит отметить, что депутатов провели по отделению социально-психологической службы, участку усиленного контроля, сектору максимального уровня безопасности, комнате краткосрочных свиданий для осужденных.

Также они смогли ознакомиться с ходом ремонтных работ телефонной связи. Однако с Юрием Луценко они не встречались.

Примечательно, что жалоб от депутатов не поступало.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 19 сентября, экс-глава МВД Юрий Луценко, отбывающий наказание в Менской колонии, написал письмо омбудсмену Валерии Лутковской с требованием прекратить грубое нарушение прав 500 заключенных.

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