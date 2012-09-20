В Москве выставка в поддержку Pussy Riot началась драками и арестами

{1-} В Москве на открытии выставки «Духовная брань» произошла драка между мужчинами, одетыми в казачью форму, и полицией. Девять человек были задержаны.

Экспонаты выставки – «иконы» с девушками в балаклавах в стиле Pussy Riot. Автор работ – художница Евгения Мальцева, передает ВВС.

Как сообщили очевидцы, перед открытием выставки у входа собралось не менее 20 «казаков», а общее число их сторонников могло доходить до сотни.

Еще до начала выставки ее организаторов упрекали за потенциальное разжигание вражды между религиями.

Отметим, что автор работ на дереве, Евгения Мальцева, изобразила маслом Святую Троицу и Богородицу, представив картины с участницами опальной панк-группы Pussy Riot в типичных для них балаклавах.

Одна из картин содержит надпись «Free» (Освободите, Свободу) – призыв к возвращению девушек из заключения.

По словам художницы, организаторы выставки приняли решение впускать внутрь лишь «внушающих доверие» людей, опасаясь за судьбу работ.

Мальцева, по ее словам, ожидала такой реакции.

Свидетели, прошедшие в галерею, подтвердили, что главный вход в выставочное пространство был перекрыт стражами порядка, а у въезда в галерею расположены четыре полицейских автозака.

фото: profi-forex.org

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