В Броварах на депутата завели дело после драки с милицией

{1-} После столкновения народного депутата от ВО «Батьківщина» в Броварах было возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело открыто по статье «сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей».
«Установлено, что утром того же дня сотрудники милиции выявили нарушения требований законодательства о выборах одним из кандидатов в народные депутаты. Агитационные материалы указанного лица находились на проезжей части дороги, а не в специально предназначенном для этого месте», - рассказали в прокуратуре.
«Между народным депутатом Бондаревым, несколькими неустановленными лицами и работником Броварского горотдела МВД Украины в Киевской области произошел инцидент», - сообщили правоохранители.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Броварах, Киевской области, депутат-бютовец Константин Бондарев избил подполковника милиции, заместителя начальника городского управления общественной безопасности.
«С подполковника депутат сорвал и бросил на землю погоны, отобрал и растоптал мобильный телефон. Сейчас наш сотрудник госпитализирован, собираются материалы для дальнейшей передачи для принятия решения в прокуратуру», – сообщили в МВД.
фото: bondarev.com.ua
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