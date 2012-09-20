В деле Пукача допросят секретаршу погибшего главы МВД

{1-} В деле Алексея Пукача, обвиняемого в убийстве Георгия Гонгадзе, могут допросить секретаршу покойного министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Об этом источник в суде сообщил «Украинской правде».

Поводом ее вызова в суд стали неоднократные упоминания женщины в показаниях Пукача – экс-генерал неоднократно ссылался на осведомленность Галины Постник относительно многих событий.

Кроме секретарши Кравченко также могут допросить сотрудника милиции, который не имеет отношения к Главному управлению уголовного розыска МВД Украины.

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Целью допроса этих людей, очевидно, будут попытки выйти на заказчиков убийства.

Напомним, 14 сентября адвокат вдовы Георгия Гонгадзе Валентина Теличенко попросила Печерский райсуд допросить по «делу Пукача» свидетелей, заявленных стороной обвинения.

«В четверг я заявила первое ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, оно включает 11 человек, но оно не является последним», - отметила она.

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Судебное заседание назначено на завтра, 21 сентября, 11:00.

Как известно, «дело Пукача» слушается в закрытом режиме, хотя отдельных свидетелей можно было допрашивать в открытом режиме, поскольку они не имели допуска к государственной тайне.

Также напомним, что в декабре 2010 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования убийства журналиста Гонгадзе.

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Как установило следствие, убийство журналиста совершил Пукач по указанию главы МВД Юрия Кравченко.

С момента убийства журналиста 16 сентября 2000 года прошло 12 лет.

Фото: inlitcom.ru-krayina

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