В Грузии из-за скандального видео подал в отставку глава МВД

{1-} Глава МВД Грузии Бачо Ахалая сегодня, 20 сентября, подал в отставку из-за скандала с публикацией видео с пытками заключенных.

Об этом сообщает «Грузия-онлайн».

Министерство внутренних дел возглавила Екатерина Згуладзе, которая была первым заместителем Ахалая.

«Я как гражданин нашей страны, возмущен тем преступлением, которое было выявлено в Глданской тюрьме №8. Несмотря на то, что я уже годы как не руковожу системой исполнения наказаний, некоторые руководящие лица, которые были обязаны не допустить подобные возмутительные факты, начали работать в системе во время моего руководства», - заявил Ахалаи.

Скандальное видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

Как пояснил глава грузинского МВД, он чувствует моральную и политическую ответственность за то, что эту «ужасную практику» пресечь не удалось.

Напомним, скандал в глданской тюрьме (Глдани – один из районов Тбилиси) начался после показа в эфире нескольких грузинских телеканалов съемки из камер, где заключенных избивали и насиловали.

В Грузии тюремщик получил 2 миллиона долларов за съемки пыток

Как выяснилось, записи сделал бывший тюремщик Владимир Бедукадзе. Он заявил, что пытки якобы осуществлялись по указанию Ахалаи и с ведома министра по делам исполнения наказаний Хатуны Калмахелидзе.

Калмахелидзе ушла в отставку вскоре после обнародования записей. В генпрокуратуре Грузии заявили, что Бедукадзе, который проживает в Бельгии, получил за свои видеозаписи два миллиона долларов, однако кто конкретно выплатил деньги, следствие пока не сообщило.

В свою очередь, МВД Грузии объявило, что организатором пыток был находящийся в той же глданской тюрьме Тамаз Тамазишвили, сторонник оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», которую создал миллиардер Бидзина Иванишвили.

Оппозиционеры отвергли подозрения в причастности к скандалу.

Напомним, скандал вспыхнул незадолго до парламентских выборов в Грузии, которые намечены на 1 октября.

фото: police.ge

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