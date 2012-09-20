ЦИК разъяснит ОИК, как считать голоса на выборах

{1-}Центральная избирательная комиссия своими постановлениями утвердила два разъяснения для участковых и окружных избирательных комиссий о порядке подсчета голосов и составления протоколов о подсчете голосов и об итогах голосования в пределах одного.

Эти два документа были утверждены сегодня на заседании ЦИК. Разъяснения предоставлены из-за некоторых особенностей подсчета голосов в связи с принятием нового закона о выборах народных депутатов, в соответствии с нормами которого ЦИК организует и проводит выборы в парламент.

Впоследствии эти два разъяснения в полном объеме будут обнародованы на официальном сайте ЦИК.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия ужесточила выдачу открепительных талонов, а также изменил порядок проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий на выборах Верховной Рады.

Фото novynar.com.ua

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