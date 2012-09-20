У Азарова хорошие новости: в Украине рождаемость 2006 года

{1-}В Украине в 2012 году увеличилась рождаемость и уменьшилась смертность, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Facebook, комментируя свое интервью центральным телеканалам, пишет Зеркало недели.

«Сегодня я в прямом эфире отвечал на вопросы нескольких наших каналов, а когда уже время закончилось, я их спросил: „Почему вы не задали вопрос по главной позитивной новости года?“ Это о том, что за 8 мес. этого года рождаемость увеличилась на 20 тыс. чел., а смертность уменьшилась на 2 тыс. чел. Пусть это еще пока не так много, но это уже позитивная тенденция», — написал Азаров.

Между тем, по данным Госстата, стойкая тенденция к увеличению рождаемости и снижению смертности прослеживается с 2006 года.

Напомним, ранее в Луганской области кандидат-самовыдвиженец Юрий Терников предложил решать проблему демографического кризиса в Украине с помощью мужчин из Африки и Азии.

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